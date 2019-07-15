رياضة | أول تعليق من رينارد على استقالته من تدريب المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من رينارد على استقالته من تدريب المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب على استقالته من تدريب نجوم الأطلسي مساء اليوم الإثنين.

وكتب هيرفي رينارد هيرفي رينار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "التقيت مع لقجع بناء على طلب مني، قيمنا مشاركتنا في البطولة الافريقية.. ناقشنا المستقبل، عرضت وجهة نظري واتفقنا على عدم الادلاء باي تصريحات.

وكانت قناة رياضية مغربية قد خرجت في الساعات الماضية لتعلن استقالة رينارد من منصبه قبل أن يخرج الاتحاد المغربي لينفي رحيل المدرب.

