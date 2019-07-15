رياضة | الاتحاد المغربي يصدر بيانا عن أزمة استقالة هيرفي رينارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد المغربي يصدر بيانا عن أزمة استقالة هيرفي رينارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم عن حقيقة استقالة هيرفي رينارد المدير الفني للمننخب المغربي وذلك بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن المتحدث الرسمي للاتحاد المغربي محمد مقروف فوجيء بالشائعات التي خرجت في الأيام الماضية عن رحيل رينارد عن المنتخب.

وأصدر الاتحاد المغربي بيانًا رسميًّا اليوم الإثنين: "تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأخبار التي يتم تداولها حاليًّا بشأن تقديم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد استقالته من تدريب المنتخب الوطني الأول المغربي حتى الآن.. فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية قد عقد لقاءين يومي الأحد والإثنين مع هيرفي رينارد لتقييم مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم بمصر، كما تدارسا الرهانات المستقبلية للنخبة المغربية، واتفقا على عقد اجتماعات جديدة".