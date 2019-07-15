رياضة | 7 حقائق لا تفوتك عن موقعة الجزائر والسنغال (لا للتعادل السلبي)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 حقائق لا تفوتك عن موقعة الجزائر والسنغال (لا للتعادل السلبي) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي يوم الجمعة المقبل منتخب الجزائر مع نظيره السنغالي في نهائي أمم إفريقيا 2019 المقرر إقامتها في ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

ويستعرض لكم موقع الخليج 365 الرياضي أهم إحصائيات موقعة الجزائر والسنغال:

- لعب المنتخبان عشرة مباريات فازت الجزائر في خمس مباريات وفاز منتخب السنغال في ثلاث مباريات وتعادل المنتخبان في مباراتين.

- أحرز كل منتخب في شباك الآخر 12 هدفًا في خلال المواجهات التي جمعت بينهما

- لم يتعرض المنتخب الجزائري لأي هزيمة في آخر خمس مواجهات جمعت بين المنتخبين.

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- لم يفز منتخب السنغال على المنتخب الجزائري منذ عام 2008.

- أول مباراة جمعت بين المنتخبين في بطولة كأس الأمم كانت في نصف النهائي عام 1990 وفاز المنتخب الجزائري بهدفين نظيفين.

- أكبر نتيجة شهدتها مواجهات المنتخبين كانت في تصفيات كأس العالم نسخة 2002 حينها ضربت السنغال بثلاثية عن طريق الحاج ضيوف.

- شهدت جميع مواجهات المنتخبين الجزائري والسنغالي اهتزاز الشباك إذ لم تنته أي منها بالتعادل السلبي من دون أهداف.

فهل يتوج المنتخب الجزائري ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 أم سيكون هناك رأي آخر لأنصار ساديو ماني؟!