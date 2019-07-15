رياضة | صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مسئولو نادي الزمالك عقد صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية لتعزيز صفوف الفريق.

وكان نادي بيراميدز قد طلب من فترة التعاقد مع الثنائي إبراهيم حسن وبهاء مجدي من الزمالك بعدما طلب الفرنسى ديسابر المدير الفنى الجديد لبيراميدز ضمهما إلى صفوف.

على الجانب الآخر طلب الزمالك التعاقد مع ثنائي بيراميدز نبيل عماد دونجا وعبد الله بكري كبدلاء للثنائي طارق حامد ومحمود علاء والمرشحان للرحيل بعد تلقيهم عروض احترافية في الخليج .