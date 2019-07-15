رياضة | بعد جريزمان.. ميسي يطلب من برشلونة حسم الصفقة الأضخم

ويريد ميسي من إدارة البلوجرانا سرعة حسم صفقة نيمار بعدما نجحوا في التعاقد مع الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 120 مليون يورو.

وأعلن البرسا منذ يومين أن أنطوان جريزمان، انضم إلى صفوفه بموجب عقد حتى عام 2024 بعدما دفع النادي الكاتالوني الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد والبالغ 120 مليون يورو، والذي اعتبره نادي العاصمة غير كاف.

ويعد جريزمان أول صفقة كبرىبعد دي يونج يبرمها البرسا هذا الصيف، حيث سيوجه سيوجه أنظاره الآن نحو النجم البرازيلي نيمار.