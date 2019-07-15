ياسين بن زية يقترب من أولمبياكوس

بعد موسم صعب مع فنربخشة وخروجه من حسابات الجهاز الفني، عاد ياسين بن زية إلى ليل الفرنسي، لكن مسؤولي النادي يريدون بيعه في الميركاتو الحالي.
وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن اللاعب قد يزامل رفيقه في المنتخب هلال العربي سوداني في أولمبياكوس اليوناني، بعد أن أبدت إدارة النادي اليوناني رغبة في ضم صانع الألعاب الجزائري الموسم المقبل.
ويعزز توجه بن زية لقبول الانتقال إلى أولمبياكوس ظل تواجد كل من زميله في المنتخب هلال سوداني إضافة إلى الدولي المغربي يوسف العربي.
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