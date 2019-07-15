أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الاثنين أنه تلقى 3.19 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وذلك في المرحلة الأولى لعملية بيع التذاكر.
وأوضح اليويفا أنه تلقى 1.9 مليون طلب لشراء تذاكر المباراة النهائية المقررة على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن في 12 يوليو 2020 .
كذلك أشار اليويفا إلى إقبال مكثف على شراء تذاكر مباراتي الدور قبل النهائي المقررتين في لندن وكذلك مباريات في دور المجموعات تقام في ميونخ وأمستردام، وأنه تلقى طلبات لتذاكر المباراة الافتتاحية المقررة في العاصمة الإيطالية روما في 12 يونيو، تعادل ثمانية أضعاف سعة الاستاد.
وكان اليويفا قد أعلن في نفس المرحلة من عملية بيع تذاكر يورو 2016 التي أقيمت بفرنسا، تلقي 11 مليون طلب.
وأعلن اليويفا، أنه تلقى طلبات شراء التذاكر من 213 دولة.
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي تذاكر مباريات البطولة، التي تقام في 12 دولة بمشاركة 24 منتخبا وتتضمن 51 مباراة، يبلغ ثلاثة ملايين تذكرة.
وتجرى المرحلة الثانية من عملية بيع التذاكر في كانون أول/ديسمبر المقبل، وذلك بعد سحب القرعة وتحديد منتخبات كل مجموعة بالبطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليويفا يعلن تلقي 19 مليون طلب لشراء تذاكر يورو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.