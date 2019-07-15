تشيلسي يجدد عقد لاعبه

أعلن تشيلسي الإنجليزي، اليوم الاثنين، أن لاعب الوسط ميسون ماونت وقع على عقد جديد لمدة خمس سنوات، سيبقيه مع الفريق حتى 2024 على الأقل.

وكان اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، معارا في الموسم الماضي لديربي كاونتي، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، أثناء قيادة فرانك لامبارد له، حيث خاض 44 مباراة في كافة المسابقات وسجل 11 هدفا.

ويتولى لامبارد حاليا تدريب تشيلسي.

وقال ماونت "انضممت لهذا النادي وأنا في سن ست سنوات، وكان هدفي هو اللعب للفريق الأول ذات يوم.. أنا موجود في النادي منذ فترة طويلة بالفعل، ويحدوني الأمل أن أستمر هنا لفترة طويلة أخرى".

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ووقع لاعب الوسط روبن لوفتوس-تشيك على عقد جديد أيضا هذا الشهر، سيبقيه في ستامفورد بريدج حتى 2024.

وأكمل تشيلسي كذلك ضم لاعب الوسط الكرواتي، ماتيو كوفاسيتش، من ريال مدريد، عقب موسم كامل أمضاه على سبيل الإعارة في صفوف البلوز.

وسيبدأ تشيلسي مسيرته في الدوري أمام مانشستر يونايتد، في أولد ترافورد، يوم 11 أغسطس آب المقبل.