شكرا لقرائتكم غاري رودريغيز: سييرا أبعدني عن الاتحاد لـ"أسباب شخصية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر غاري رودريغيز لاعب فناربخشة التركي الجديد أن مدربه السابق في اتحاد جدة خوسيه لويس سييرا استبعده من قائمة الفريق هذا الموسم لأسباب "شخصية" بعد نقاشات دارت بينهما الموسم الماضي.

وأعلن اتحاد جدة رحيل الجناح القادم من الرأس الأخضر إلى فناربخشة التركي بنظام الإعارة لمدة موسمين، بعدما حضر إلى الفريق في الشتاء الماضي قادماً من غلطة سراي.

وقال رودريغيز في حوار مع مجلة "فوتبول إنترناشيونال" الهولندية: قال لي سييرا إنه لا يريد تواجدي في الفريق ولا يحتاج إلى خدماتي، أعتقد أنني اللاعب الوحيد الذي سمع هذا الكلام.



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وزاد: أعتقد أن هذا حدث بسبب بعض النقاشات التي دارت بيني وبين سييرا الموسم الماضي، إنه على ما يبدو أمر شخصي بحت، لكن على كل حال، قضيت وقتاً جيداً في الاتحاد، أحد الأندية الكبيرة في السعودية ويملك جماهيرية كبيرة.

وواصل لاعب الجناح المهاجم: قضيت وقتاً رائعاً مع غلطة سراي، لكن فناربخشة كان حريصاً على إعادتي للدوري التركي، ولمست سعادة الناس بتواجدي من جديد.

وختم حديثه قائلاً: موسم فناربخشة الماضي كان كارثياً، بالطبع في النصف الأول منه كنت أتابع ذلك عن قرب، لكن هذا لا يمكن أن يتكرر، ونريد الانتقام من ما حدث في الماضي.

وانتقل رودريغيز (28 عاماً) إلى اتحاد جدة بطلب من المدرب الكرواتي سلافين بيلتيش قبل رحيله من منصبه وعودة سييرا إلى تدريب الفريق. وخاض غاري 11 مباراة ما بين أساسي وبديل، سجل خلالها هدفاً واحداً في مرمى الفيصلي.