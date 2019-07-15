شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. الحضرى ناصحاً كهربا: حل مشاكلك مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكهنات هنا وتوقعات هناك، ولا تزال أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادي الزمالك حديث الشارع الكروى في مصر، وبين الرحيل عن القلعة البيضاء والاحتراف في الدوري التركي وظهور الأهلي في الصورة ينحصر سيناريو اللاعب مع النادي الأبيض.

وكان قد ظهر كهربا برفقة الثنائى محمود حسن تريزيجيه وكريم حافظ لاعبا فريق قاسم باشا التركى، على هامش تواجده فى تركيا للتفاوض مع عددا من الأندية التركية للانضمام إلى أحدهما خلال الفترة الجارية.

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وهو الأمر الذي أعاد للأذهان أزمة قائد منتخب مصر الأسطوري عصام الحضرى مع النادي الأهلي في عام 2008 عندما رحل عن صفوف الفريق بشكل مفاجئ إلى سيون السويسري.

من جانبه وجه عصام الحضري نصيحة لمحمود كهربا أثناء أزمته الحالية القائمة مع نادي الزمالك، مطالبا اللاعب باستغلال خوضه عدة تجارب احترافية من قبل في سويسرا لإيجاد حل سريع لهذه الأزمة.