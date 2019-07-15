شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ ينشر صورة مع نجوم الأهلى من معسكر أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر أحمد الشيخ لاعب نادى الأهلى صورة عبر صفحته الشخصية على إنستجرام تجمعه بنجوم فريقه فى معسكر أسبانيا المقام حاليا .

و يظهر مع الشيخ فى الصورة من لاعبى الأهلى كلا من ، مؤمن زكريا و حسين الشحات ووليد سليمان و أحمد حمودى و على لطفى .

يخوض فريق الأهلى مباراة ودية اليوم، الأثنين، أمام فريق أوكام الإسبانى، فى ثالث اللقاءات التى يخوضها بمعسكر الإعداد الخارجى بمدينة اليكانتى الإسبانية.

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وتقام المباراة فى السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت إسبانيا على ملعب بيناتار الذى يبعد مسافة نصف ساعة من مقر إقامة الفريق.. وكان الأهلى قد تغلب فى مباراته الودية الأولى على سوكر سمارت الإسبانى بتسعة أهداف دون مقابل، ثم تعادل فى الودية الثانية مع فريق نيو بورت كاونتى الإنجليزى بهدف لكل فريق.