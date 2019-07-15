شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف مصير سيد عبد الحفيظ فى جهاز الأهلى القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير النادي الأهلي، معرفة مصير الجهاز الفنى لفريق الكرة، بالموسم الكروى الجديد، بعد غموض مصير مارتن لاسارتي المدير الفنى الحالى، ومعاونيه فى ظل عدم ظهور الفريق بالمستوى الفنى خلال الموسم الحالى. ويعد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحالى بالنادي الأهلي، أبرز أعضاء جهاز الكرة، وتنتظر الجماهير معرفة مصير استمراره من عدمه، وهو ما يكشفه سوبر كورة فى السطور التالية...

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