شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. قصار القامة فى سلة العمالقة.. أقصر لاعبى السلة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرة السلة.. بمجرد سماع اسم هذه اللعبة يتخيل القارئ أننا سنتحدث عن أفراد يتميزون بالطول الفارع والأطوال العملاقة، خاصة وأن هذه اللعبة معروفة بطول لاعبيها وممارسيها بمختلف العالم ولكن بالنظر فى صالات السلة سنجد عدد من اللاعبين قصار القامة، ولكن لهم دور مؤثر فى الفريق ، ويساهمون فى تتويج فرقهم وأنديتهم بالبطولات والألقاب.

فرغم أن كرة السلة تحتاج إلى مواصفات خاصة من الناحية البدنية للاعبين من حيث الأطوال خاصة والتى تصل الى أرقام عملاقى تتخطى الـ190 سم أو أقل بضع سنتيمترات، إلا أن هناك عدد من اللاعبين يتم تصنيفهم مع " قصار القامة " فى أنديتهم، وإن كانت أطوالهم زائدة بالنسبة لمن هم خارج الصالات و كرة السلة ولأن لكل لاعب دور هام فى فرق كرة السلة، هناك عدد من اللاعبين ينضمون لقائمة قصار القامة فى الدورى المصرى رغم اللعب بجانب عمالقة الاطوال للسلة فى مصر.

ومن هؤلاء النجوم كل من أحمد محمد عزب لاعب فريق سموحة ولاعب الاتحاد أحمد عادل، بالإضافة إلى لاعب منتخب الناشئين عمر محمد جابر ومحمد مصطفى لاعب مصر للتأمين.



عمر محمد جابر

عمر جابر

عمر محمد جابر نجل محمد جابر نجم السلة السبق، ويلعب لمنتخب ناشئين السلة تحت 16 سنة و يبلغ طوله 176 سم فى مركز صانع الألعاب، وقاد منتخب الناشئين للتأهل الى كأس العالم ويظهر فارق الطول بينه وبين زملاؤه بالفريق من خلال الصور التى سظهر فيها خلال مشاركته مع المنتخب فى البطولة الأفريقية بالرأس الأخضر .



ميدو محمد مع احد اصدقاؤه



ميدو محمد مع لاعبى منتخب السلة ويظهر فارق الطول بينهم



ميدو محمد و احمد عادل

ميدو محمد

ينضم ميدو محمد لاعب فريق الاتحاد السكندرى إلى قصار السلة المصرية ، حيث يبلغ طوله 178 سم ، وشارك مع المنتخب فى عدة بطولات ، وتوج مع فريقه بالبطولة العربية العام الماضى .



ثنائى الاتحاد مع مؤمن دوجا



احمد عادل وأحد زملاءه بالاتحاد

Advertisements



احمد عادل مع اسماعيل احمد

أحمد عادل

ومن اللاعبين المصنفين قصار القامة أحمد عادل لاعب فريق الاتحاد السكندرى أيضا ، ويبلغ طوله 181 سم ، ويقول اللاعب أن هذا الطول لا يحسب ضمن العمالقة بل أنه محسوب ضمن القصار بين زملاؤه ، ويلعب ايضا فى مركز البلاى ميكر .



فى احد المبرايات



مودى وشقيقته



مودى فى احد المناسبات



مودى وقت كان فى تدريبات الاهلى



مودى ومحمد القوصى

محمد مصطفى

ومن بين قائمة قصار القامة محمد مصطفى مودى لاعب فريق الاهلى السابق والتأمين الحالى والذى يبلغ طوله 180سم ويقول مودىانه "قصي" فى عالم الباسكت ولا يٌعد من طوال القامة على الإطلاق.



احمد عزب مع مخطط احمال المنتخب



احمد محمد عزب مع لاعبى السلة

أحمد محمد عزب

فيما صنف أحمد محمد عزب لاعب فريق سموحة نفسه ضمن قصار القامة حيث قال:"أنا مش طويل ولا حاجة أنا قصير"، ويبلغ طول احمد عزب 181 سم ، ويلعب فى مركز الشوتينج جارد وتوج مع الفريق السكندرى ببرونزية البطولة الأفريقية للأندية .