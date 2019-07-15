رياضة | رغبة هارون كمارا تحسم صراع أندية الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغبة هارون كمارا تحسم صراع أندية الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أنه سيتم حسم اتفاق إدارة نادي الهلال السعودي مع نادي القادسية لضم مهاجمه هارون كمارا لفريقه، خلال ساعات.

وأشارت صحيفة "الكبار" السعودية إلى أن لدى نادي القادسية عرض آخر من نادي الاتحاد وبنفس المبلغ ولكن رغبة اللاعب كمارا جعلت الأمور تتجه لمصلحة الهلال.

الجدير بالذكر أن نادي الأهلي واتحاد جدة والهلال كانوا يتنافسوا على ضم هارون كمارا؛ لاعب القادسية السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان عرض مسؤولي القلعة الزرقاء قد وصل إلى 15 مليون ريال، تسدد على دفعتين، الدفعة الأولى قيمتها 7.5 مليون عند التوقيع وتؤجل الثانية إلى يناير المقبل، على أن يتقاضى صاحب الـ21 عامًا مليوني ريال.

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أما عرض العميد فقيمته 15 مليون أيضًا تسدد على دفعتين، لكنه رفع الراتب السنوي للاعب إلى مليونين ونصف.

كما كان يسعى الاتحاد إلى إقناع اللاعب من خلال صديق مقرب له، في الوقت الذي تسير به المفاوضات بين الهلال والقادسية عن طريق عضو شرف مؤثر.

كما تواصل الأهلي هو الآخر تواصل مع مسؤولي القادسية، لمعرفة طلباتهم للظفر بخدمات المهاجم الشاب، قبل أن يتدخل الهلال وينهي الصفقة لصالحه.

يذكر أن صاحب الـ21 عامًا شارك الموسم المنقضي في 31 مباراة مع القادسية، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.