رياضة | أرسنال يتحرك لضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يتحرك لضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يرغب فريق أرسنال الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا لاعب فريق برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت إن ارسنال يريد تدعيم الخط الهجومي للموسم المقبل، خاصة بعد عدم اعتماد إرنستو فالفيردي مدرب البارسا على البرازيلي.
وعرض مسئولو أرسنال إستعارة مالكوم لمدة موسم وحيد مع خيار الشراء النهائي في نهاية الموسم القادم.
ويريد البارسا الحصول على مبلغ 55,7 مليون يورو، من أجل الإستغناء عن خدمات مالكوم.