رياضة | أرسنال يتحرك لضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يتحرك لضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب فريق أرسنال الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا لاعب فريق برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت إن ارسنال يريد تدعيم الخط الهجومي للموسم المقبل، خاصة بعد عدم اعتماد إرنستو فالفيردي مدرب البارسا على البرازيلي.