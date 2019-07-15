رياضة | حيرة في ريال مدريد بسبب هذا اللاعب

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أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ريال مدريد يميل إلى إتمام صفقة خاميس رودريجيز إلى أتلتيكو مدريد وليس نابولي لأن الأخير لن يشتري اللاعب الكولومبي.
وقضى رودريجيز موسمين في صفوف بايرن ميونيخ ولكن إدارة البافاري لم تفعل بند الشراء وعاد إلى ناديه الأساسي ريال مدريد في الوقت الذي لا يريده زين الدين زيدان مدرب الأبيض.
وصرح أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي علنًا بأنه لا ينوي شراء رودريجيز نهائياً، مفضلاً الحصول على خدمات نجم كولومبيا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.
وتشعر إدارة ريال مدريد بالغضب تجاه تصريح رئيس نابولي بعد أن كانت حريصة ألا تنقل الكولومبي إلى منافسيهم في أتلتيكو مدريد وإبعاده إلى الخارج أفضل.
وتشير تقارير إيطالية إلى أن خاميس لا يعشر بتقدير من جانب نابولي ويفضل الانضمام لتمثيل أتلتيكو مدريد، بينما يبلغ سعر الصفقة 42 مليون يورو وسيكون ريال مدريد على استعداد لإعارته مع الالتزام بالشراء في نهاية الموسم.
وتؤكد تقارير إيطالية أن نادي ريال مدريد قد أعطى نابولي فرصة حتى يوم الخميس لإغلاق الصفقة أو سيتم بدأ محادثات جادة مع أتلتيكو مدريد بدلاً من ذلك.