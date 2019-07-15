رياضة | حيرة في ريال مدريد بسبب هذا اللاعب

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أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ريال مدريد يميل إلى إتمام صفقة خاميس رودريجيز إلى أتلتيكو مدريد وليس نابولي لأن الأخير لن يشتري اللاعب الكولومبي.

وقضى رودريجيز موسمين في صفوف بايرن ميونيخ ولكن إدارة البافاري لم تفعل بند الشراء وعاد إلى ناديه الأساسي ريال مدريد في الوقت الذي لا يريده زين الدين زيدان مدرب الأبيض.