رياضة | انتهت.. يوفنتوس يخطف الصفقة الكبرى من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتهت.. يوفنتوس يخطف الصفقة الكبرى من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مارك أوفرمارس مدير أياكس أمستردام الهولندي أن صفقة انتقال الهولندي ماتياس دي ليخت إلى يوفنتوس الإيطالي باتت على وشك الإتمام خلال الأيام القليلة المقبلة.

دي ليخت في يوفنتوس

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وقال أوفرمارس في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "النهاية في الأفق.. الأمر يتعلق بالضمانات المصرفية الآن، نظرًا لأن أياكس دائمًا صارم للغاية في هذه الأمور.. آمل أن يتقدم كل شيء بسرعة، لكنني متأكد من أنهم سينجحون في ذلك، إنهم إيطاليون".

ويتوقع أن يطير المدافع الهولندي هذا المساء حتى يكون جاهزًا لإجراء فحوصات طبية له صباح الثلاثاء وقد غادر معسكر تدريب أياكس التحضيري قبل الموسم.

ويُقال إن دي ليخت سينضم إلى يوفنتوس مقابل 65 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت والإضافات المرتبطة بالأداء، في حين أنه سيوقع عقدًا مدته خمس سنوات بقيمة تقارب 8 ملايين يورو لكل موسم بالإضافة إلى مكافآت.