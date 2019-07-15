رياضة | برشلونة يتعاقد مع جوهرة الدوري الياباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتعاقد مع جوهرة الدوري الياباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع اللاعب الياباني هيروكي آبي لاعب فريق كاشيما أنتلرز، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وكشف البارسا عبر موقعه الرسمي إن اللاعب الياباني وقع على عقد انضمامه لبرشلونة لمدة 4 سنوات قادمة، وذلك مقابل 1,1 مليون يورو.

ويعد آلي من الركائز الأساسية لمنتخب اليابان الاوليمبي في الفترة الأخيرة، وفاز اللاعب مع فريقه كاشيما بلقب دوري ابطال اسيا 2018.