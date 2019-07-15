رياضة | تدريبات ريال مدريد بدون زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات ريال مدريد بدون زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنجز ريال مدريد خامس أيام استعداداته للموسم الجديد التي يجريها في مدينة مونتريال الكندية، بتدريب أجري فجر اليوم الإثنين في منشآت نادي مونتريال إيمباكت، بمشاركة إيسكو ألاركون عب ساعات من وصوله.

وخلال جلسة التدريب المسائية أجرى لاعبو الريال تدريبات على الاستحواذ وتمرير الكرة، كما خاضوا مباراة مصغرة، وأنهوا استعدادهم بتمرينات لياقة بدنية وشد.

وكان أحدث المستجدات انضمام إيسكو للتدريب، الذي وصل الأحد إلى مونتريال بعد حصوله على تصريح بالبقاء في مدريد لبضعة أيام لحضور ميلاد طفله الثاني بوم الخميس الماضي.

كما وصل الأحد إلى المدينة الكندية رئيس النادي "الملكي"، فلورنتينو بيريز، ومازال المدرب زين الدين زيدان غائباً بعدما اضطر لمغادرة المعسكر بسبب وفاة شقيقه.