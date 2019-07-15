رياضة | الفريق مُهاب مميش: نجاح مصر في تنظيم البطولة الأفريقية يؤكد قدرتنا على تنظيم أرقى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفريق مُهاب مميش: نجاح مصر في تنظيم البطولة الأفريقية يؤكد قدرتنا على تنظيم أرقى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة ان نجاح مصر اللافت في تنظيم البطولة الأفريقية خير دليل على قدرتنا على تنظيم أرقى البطولات.

وأعرب عن فخره بانتمائه إلى القارة السمراء حيث أنها تمتلك كافة عناصر النجاح والتفوق.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق مُهاب مميش اليوم الإثنين، لقيادات وكبار الإعلاميين الأفارقة، برفقة السفير هشام عسران نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.