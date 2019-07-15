رياضة | منتخب اليد يصل إسبانيا استعدادا لمواجهة أستراليا غدا في مونديال الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب اليد يصل إسبانيا استعدادا لمواجهة أستراليا غدا في مونديال الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت منذ قليل إلى اسبانيا، بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب مواليد 1998 استعدادا للمشاركة في بطولة العالم الثانية والعشرين التي تنطلق غدا الثلاثاء وتستمر حتى 28 من يوليو الجاري بمشاركة 24 منتخبا، ووصلت بعثة منتخب الشباب إلى اسبانيا قادمة من البرتغال حيث كان المعسكر الأخير للمنتخب استعدادا للمشاركة في المونديال.

ومن المقرر أن يؤدي المنتخب تدريبه الأول في اسبانيا السابعة مساء اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة أستراليا في العاشرة من صباح غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية التي يقع بها المنتخب وتضم أيضا منتخبات: فرنسا والسويد ونيجيريا وكوريا الجنوبية.

تضم بعثة المنتخب الوطني للشباب:

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مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، وطارق محروس المدير الفنى، هانى الفخرانى المدرب المساعد، وعمرو عصام أخصائى العلاج الطبيعى، - ومحمد سليمان المدير الإدارى ومحلل الأداء الفني.

وتضم قائمة اللاعبين:

عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.