رياضة | 5 مليون يورو تعرقل مفاوضات الزمالك مع البلايلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مليون يورو تعرقل مفاوضات الزمالك مع البلايلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه مسئولو الزمالك صعوبة كبيرة في إتمام التعاقد مع يوسف البلايلي لاعب فريق الترجي التونسي والمنتخب الجزائري بسبب وضع شرط جزائي في عقده مع فريقه بقيمة 5 مليون يورو وهو ما أدى لصعوبة دفع المبلغ.

الإدارة وضعت سقف لميزانية الصفقات وعدم المغالاة من الأساس وسيكون الـ5 مليون يورو بخلاف راتب اللاعب الذي يحمل في جعبته بعض العروض من الدوري السعودي والإماراتي بجانب عروض أوروبية وهو ما يزيد من حجم المعاناة على الزمالك لإنهاء الصفقة .

يأتي هذا وسط إعجاب إدارة القلعة البيضاء بإمكانيات وقدرات اللاعب والثقة في إمكانياته بشكل كبير بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الجزائر في أمم افريقيا 2019 ونجاحه في لفت الأنظار بشكل كبير.