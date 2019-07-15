روما يسعى للحصول على خدمات هيجواين

يسعى روما الإيطالي للتعاقد مع الأرجنتيني جونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع"توتو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الاثنين، أن روما على استعداد لفعل أي شيء، من أجل التعاقد مع هيجواين، حيث يحاول إغراء مهاجم يوفنتوس بمنحه شارة القيادة.

وأضاف الموقع أن اليوفي، سيكون حريصا على تسهيل عملية رحيل هيجواين، في ظل وجود ماندزوكيتش ورونالدو، بجانب الرغبة في التعاقد مع ماورو إيكاردي، لاعب إنتر ميلان.

ولفت إلى أن الشرط الذي يعد بمثابة العائق حتى الاَن، هو راتب هيجواين السنوي، حيث يرغب روما في تقليل ما يحصل عليه اللاعب (6.5 مليون يورو) إلى 4.5 مليون يورو فقط، في الموسم الواحد.

وعانى هيجواين على مدار الموسم المنصرم، بعدما رحل عن يوفنتوس إلى ميلان ثم تشيلسي على سبيل الإعارة، دون أن يحقق نجاحًا يُذكر في التجربتين.