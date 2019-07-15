5 مواهب في ليفربول تتنظر التألق مع كلوب

يسير يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على نهجه كعادته منذ قيادة الريدز في 2015 من حيث الاعتماد على الشباب سواء من داخل النادي أو بجلب لاعبين مغمورين.

ليفربول حاليًا بدأ استعداده للموسم الجديد بدون لاعبيه الدوليين نظرًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية أو كوبا أمريكا، الأمر الذي جعل كلوب يبدأ في الاعتماد على الشباب خلال مباراتي ترانمير روفرز وبرادفورد سيتي قبل التوجه للولايات المتحدة الأمريكية.

الحديث الآن داخل أروقة ليفربول أن كلوب سيدعم فريقه الأول من الشباب وهذا ما تحقق من خلال صفقة فان دي بيرج الذي انضم مؤخرًا من صفوف زفوله الهولندي لتدعيم الدفاع.

وقبل بداية الموسم الجديد، ستتجه الأنظار نحو خمسة مواهب شابة من أجل تحسبًا للاعتماد عليهم في الموسم المقبل:

- ريان بروستر

سيكون المهاجم الإنجليزي الشباب ريان بروستر من بين أبرز اللاعبين الذي سيلجأ كلوب إليه في الموسم المقبل نظرًا للموهبة التي يتمتع بها اللاعب الأسمر.

بروستر البالغ من العمر 19 عامًا تواجد مع كلوب في الموسم الماضي على مقاعد البدلاء في مباراتي برشلونة وتوتنهام بدوري أبطال أوروبا، إلا أن هذا الموسم بدأ المدرب الألماني في الاعتماد على المهاجم الشاب خاصة في ظل غياب البرازيلي روبرتو فيرمينو.

واستطاع المهاجم الإنجليزي أن يحقق بداية جيدة مع ليفربول قبل بداية الموسم الجديد بعدما سجل ثلاثة أهداف للريدز.

ووفقًا لما صرح به كلوب خلال حديثه عن مستقبل الفريق في الموسم المقبل، فمن المتوقع أن يكون بروستر ضمن خطط مدرب الريدز خاصة بعد رحيل دانيال ستوريدج ليتبقى الثنائي روبرتو فيرمينو وديفوك أوريجي.

- ويسلون

بدأ المهاجم الإنجليزي هاري ويلسون مهاجم فريق ليفربول في دخول اهتمامات كلوب قبل بداية الموسم الجديد خاصة بعد المستوى الذي ظهر عليه الشاب خلال فترة إعارته مع ديربي كاونتي.

ويلسون صاحب الـ22 عامًا حاول ليفربول أن يجعله يخوض عدة تجارب خارجية قبل الوصول للفريق الأول وهذا ما حدث بعد الرحيل لصفوف هال سيتي وديربي كاونتي على سبيل الإعارة.

تجربة ويلسون مع هال سيتي كانت جيدة بعدما سجل سبعة أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة خلال 14 مباراة مع "التايجرز".

في المقابل أرقام ويلسون مع ديربي كاونتي كانت مثيرة للاهتمام بعدما شارك في 49 مباراة كاملة أحرز خلالها 18 مباراة وصنع ستة تمريرات حاسمة خلال الموسم الماضي.

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وحاولت عدة فرق إنجليزية الاستفادة من إمكانيات ويلسون في الموسم المقبل بعدما كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة وولفرهامبتون وكريستال بالاس عن رغبتها في التعاقد مع اللاعب الويلزي.

- ريان كينت

من الواضح أن يورجن كلوب يرى من الشاب الإنجليزي ريان كينت أحد أسلحة ليفربول في المستقبل القريب وهذا ما جعل إدارة النادي تقرر خوض اللاعب أكثر من تجربة احترافية للحصول على الخبرة.

نادي رينجرز الأسكتلندي والذي يُعد آخر محطات كينت حاول الحصول على خدماته في الصيف الحالي مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني إلا أن رفض ليفربول الاستغناء عن خدمات اللاعب الشاب.

وخاض صاحب الـ22 عامًا العديد من التجارب من بداية 2016 عندما لعب أندية كوفنتري سيتي وبارنسلي وفرايبورج وبريستول سيتي ورينجرز.

- بين وودبورن

الشاب الويلزي والذي شبه البعض بأنه سيكون خليفة مواطنه جاريث بيل لاعب ريال مدريد، بدأ كلوب يضمه لاهتمامته منذ 2017.

بين وودبورن صعد للفريق الأول في 2017 إلا أنه خرج لتجربة قصيرة مع فريق شيفيلد ليعود في يناير الماضي بعد تجربة قصيرة لم تستمر سوى ستة أشهر.

واستطاع الدولي الويلزي الشاب أن يشارك مع الفريق الأول خلال 11 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا كان في شباك توتنهام هوتسبير في كأس إنجلترا.

- سيب فان دن بيرج

من المتوقع أن يكون المدافع الشاب الهولندي سيب فان دن بيرج أن يكون ضمن خطط كلوب بداية من الموسم المقبل رغم أن المدافع الشاب لم يتجاوز عمره الـ17.

المدافع القادم من صفوف زفوله الهولندي يريد كلوب أن يصنع فيرجيل فان دايك جديد لكي يدعم الخطوط الخلفية للفريق خلال المواسم المقبلة.

وتلقى اللاعب عدة عروض مغرية كان من أبرزهم بايرن ميونيخ وآياكس إلا أن اللاعب اتجه لليفر خاصة أن كلوب سيعتمد عليه مع الفريق الأول.