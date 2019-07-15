حارس يوفنتوس يوافق على الرحيل

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الاثنين، عن موافقة حارس مرمى يوفنتوس على الرحيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فقد ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن ماتيا بيرين، حارس البيانكونيري، اقترب من الانتقال إلى بنفيكا البرتغالي.

وأشار إلى أن الناديين توصلا لاتفاق، يقضي برحيل بيرين على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، في صفقة تبلغ قيمتها ما يقارب 15 مليون يورو.

يذكر أن يوفنتوس أعلن في وقت سابق من هذا الصيف، عودة المخضرم جيانلويجي بوفون، بعد عام واحد من رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ما يعني صعوبة مشاركة بيرين، في ظل وجود تشيزني أيضًا.