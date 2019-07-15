ميرور تكشف تفاصيل جلسة الـ"3 ساعات" بين نيمار ومسئولي باريس

كشفت صحيفة ميرور البريطانية عن تفاصيل جلسة الـ3 ساعات التي جمعت بين البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وبين مسئولي النادي.

توجه البرازيلي من ساو باولو إلى باريس اليوم الاثنين ومنها إلى ملعب التدريب حيث عاد للمران الجماعي مجددًا بعد غياب بسبب الإصابة.

ودخل نيمار في مناقشات استمرت قرابة الثلاث ساعات مع مسئولي باريس سان جيرمان لتحديد مستقبل اللاعب خلال الفترة المقبلة.

واتخذ باريس سان جيرمان بالفعل إجراءات تأديبية ضد اللاعب، حيث كان من المفترض أن ينضم إلى التدريبات الاسبوع الماضي إلا أن البرازيلي كان مرتبطًا بحدث رفقة الشركة الراعية منعه من التواجد.

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ونقلًا عن سبورت الكتالونية فإن الأمور لم تكن على مايرام بين نيمار ومسئولي النادي ليغادر اللاعب الجلسة ويتوجه إلى التدريبات تحت قيادة مدربه توماس توخيل.

وتتوقع الصحيفة تقديم نيمار طلب لمغادرة النادي خلال الاجتماع ، على الرغم أنه لا يوجد حتى الآن تأكيدات رسمية بشأن مفاوضات برشلونة أو تقديم عرض بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان مطلع موسم 2017/2018 قادمًا من برشلونة، بعدما دفعت إدارة النادي الباريسي 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد البرازيلي.