شكرا لقرائتكم خبر عن «الباطن» يفتتح تحضيراته للموسم الرياضي الجديد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (حفر الباطن)انطلقت مساء أمس تدريبات الفريق الأول بنادي الباطن، تحضيراً للموسم الرياضي الجديد 2019 - 2020، والذي سينطلق في 20 من (أغسطس) القادم.
وعقد رئيس النادي ناصر الهويدي اجتماعاً باللاعبين رحب بهم في انطلاق التدريبات، وشدد على أهمية البداية والإنضباط، وذلك لتحقيق النتائج التي يطمح لها الجميع. عقب ذلك اجتمع مدرب الفريق الكابتن رضا الجدي باللاعبين وضح خلاله البرنامج الذي سيتم العمل عليه في الفترة القادمة، بعدها بدأت التدريبات والتي اقتصرت على الجري حول الملعب وتمارين لياقية مكثفة.
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