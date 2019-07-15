شكرا لقرائتكم هيئة الرياضة تعتمد مجلس إدارة النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة النصر المنتخب حديثاً برئاسة صفوان السويكت. وضمت قائمة السويكت الذي يدخل المجال الرياضي للمرة الأولى كلاً من سهيل القاسم وفهد الطيار وعبدالرحمن الشهري وسلمان الحلافي وناصر الجميد. وفاز السويكت برئاسة النصر يوم السبت الماضي بعد حصوله على ما يقارب 99% من الأصوات، مكتسحاً منافسيه نصر النصر وصالح الأطرم.

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