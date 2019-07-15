شكرا لقرائتكم "إصرار" محرز على تسديد الركلة نقل الجزائر إلى النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حصلت الجزائر على ركلة حرة في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع أمام نيجيريا في قبل نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم أثناء التعادل 1-1 يوم الأحد قبل أن يصر رياض محرز على التنفيذ بنفسه.

وكان محرز عند حسن ظن آلاف المشجعين الجزائريين في استاد القاهرة، والملايين في بلاده وحول العالم، حيث أطلق قذيفة ليمنح بلاده الفوز وبطاقة الظهور في النهائي الإفريقي لأول مرة منذ 1990.

وقال محرز لوسائل الإعلام بعد الفوز ونيل جائزة أفضل لاعب في المباراة: أراد جميع اللاعبين تسديد الركلة، لكنني قررت أن أنفذها، رأيت أنه ينبغي أن ينفذ الركلة من هذا المكان في الملعب لاعب يسدد بقدمه اليسرى.

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وأضاف جناح مانشستر سيتي بطل إنجلترا أنه يدرك جيدا مدى سعادة الجزائريين بهذا الانتصار المثير في كل مكان حول العالم، لكنه طالبهم بالتحلي بالاحترام والهدوء خلال الاحتفالات دون ارتكاب أي أعمال شغب.

وقال محرز: أريد أن أقول للمشجعين بأن يحتفلوا باحترام ومثلما شرفناهم أتمنى أن يشرفونا هم أيضا في الخارج. وأكد اللاعب الذي سيحمل آمال الجزائر في نهائي كأس الأمم أمام السنغال يوم الجمعة المقبل أن منتخب بلاده اجتاز عقبة صعبة نحو التتويج باللقب القاري للمرة الثانية.

وقال محرز: كانت مباراة صعبة جدا أمام فريق قوي. تقدمنا 1-صفر وهيمنا على المباراة، لكن قرار حكم الفيديو باحتساب ركلة جزاء منح المنافس التعادل ثم كانت هذه الركلة التي جاء منها هدف الفوز، نحن سعداء جدا بصعودنا إلى نهائي كأس الأمم. إنه أمر لا يصدق

وساهم محرز في الهدف الأول للجزائر أيضا إذ أرسل تمريرة عرضية اصطدمت بجسد وليام تروست-إكونغ مدافع نيجيريا وسكنت بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40، واستعان الحكم بكاري غاساما بتقنية حكم الفيديو المساعد في منتصف الشوط الثاني ليحتسب ركلة جزاء لنيجيريا بعد لمسة يد ونفذها أوديون إيغالو بنجاح.