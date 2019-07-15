شكرا لقرائتكم اتحاد جدة والشباب يشاركان في بطولة الملك محمد السادس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع ناديا اتحاد جدة والشباب يوم الاثنين اتفاقية مشاركة في النسخة المقبلة من بطولة الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

ونشر طلال آل الشيخ مدير البطولة صورة على حسابه الرسمي في "تويتر" صورة للتوقيع الذي عقد في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بحضور إبراهيم بخيت، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، وخالد المعجل مدير فريق الشباب، بالإضافة إلى مبارك الضفيان الأمين العام المساعد للاتحاد العربي لكرة القدم.

وشارك الاتحاد في النسخة الماضية من البطولة، وودع من دور 32 أمام الوصل الإماراتي، في النسخة التي توج بها الترجي التونسي على حساب الهلال السعودي في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة العين الإماراتية.