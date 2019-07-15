شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يلمح بالرحيل عن الزمالك برسالة شكر بعد 24 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألمح حازم إمام، ظهير أيمن الزمالك، بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما تلقى اللاعب عدة عروض أبرزها من نادى الاتحاد السكندرى.

ونشر قائد الزمالك صورته "بالأبيض والأسود" خلال مشاركته فى إحدى المباريات مع الفارس الأبيض عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام" وعلق عليها قائلا، "24 سنة داخل جدران أعظم نادى.. شكرًا للجميع".

وتلقى حازم إمام عرضا من نادى الاتحاد السكندرى للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك ضمن بحث زعيم الثغر عن دعم الجبهة اليمنى فى الموسم القادم.

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حازم امام وينتهي عقد حازم إمام مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل، ويدرس الظهير الأيمن للفريق عرض زعيم الثغر خلال الفترة الحالية فى ظل اقتراب رحيله عن الزمالك فى الموسم الجديد، كما ينتظر حازم إمام عروضا من بعض الدوريات العربية في الفترة المقبلة لاختيار أنسبها والمفاضلة بينها وبين زعيم الثغر.

ويبحث الزمالك عن دعم الجبهة اليمنى فى الموسم المقبل ودخل كريم فؤاد الظهير الأيمن لفريق النجوم والمنتخب الأولمبى دائرة اهتمامات الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما تم عرض اللاعب على مسئولى القلعة البيضاء من قبل أحد الوكلاء.

وشارك الصاعد كريم فؤاد هذا الموسم مع الفريق الأول للنجوم فى أكثر من مباراة ما أدى إلى انضمامه إلى المنتخب الأولمبى الذى يقوده شوقى غريب ما أدى إلى اهتمام مسئولى القلعة البيضاء بشأن ضمه فى حالة موافقة خالد جلال المدير الفنى للفريق حول إتمام الصفقة حيث تم ترك كل الصلاحيات لجلال بشأن تحديد صفقات الموسم الجديد.