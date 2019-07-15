شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. هل يسير الزمالك على خطى الأهلى فى تبادل الصفقات مع بيراميدز ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرغب الزمالك فى الحصول أيضا على خدمات عددا من لاعبى بيراميدز لتأمين تلك المراكز خاصة مع تلقى ثنائى الفريق الأبيض طارق حامد ومحمود علاء عروضا عربية للرحيل عن قلعة ميت عقبة فى الصيف القادم.

ويدرس مسئولى النادى الأبيض بعض الترشيحات من لاعبى بيراميدز للتفاوض على ضمهم لصفوف القلعة البيضاء فى الصيف الجاري.

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يذكر أن إدارة الزمالك قررت بالاتفاق مع خالد جلال المدير الفنى للفريق رحيل المغربى حميد أحداد، مهاجم الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل ضم المغربى أشرف بن شرقى بعدما أبدى اللاعب ترحيبه بالانضمام للزمالك، وتم الاتفاق معه على الانضمام لقلعة ميت عقبة وسيتم حسم المفاوضات مع ناديه لضمه اليوم.

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