شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يصل إسبانيا استعدادا لمونديال الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل بعثة المنتخب الوطنى لكرة اليد للشباب مواليد 1998 إلى إسبانيا استعدادا للمشاركة في كأس العالم الثانية والعشرين التى تنطلق غدا، الثلاثاء، وتستمر حتى 28 من يوليو الجارى بمشاركة 24 منتخبا، ووصلت بعثة منتخب الشباب إلى إسبانيا قادمة من البرتغال، حيث كان المعسكر الأخير للمنتخب استعدادا للمشاركة في المونديال.

ومن المقرر أن يؤدى المنتخب تدريبه الأول في إسبانيا السابعة مساء اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة أستراليا في العاشرة من صباح غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية التي يقع بها المنتخب وتضم أيضا منتخبات: فرنسا والسويد ونيجيريا وكوريا الجنوبية.

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تضم بعثة المنتخب الوطني للشباب:

مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، طارق محروس المدير الفنى، هانى الفخرانى المدرب المساعد، عمرو عصام أخصائى العلاج الطبيعى، محمد سليمان المدير الإدارى ومحلل الأداء الفني.

وتضم قائمة اللاعبين:

عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.