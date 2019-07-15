شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 15 يوليو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها المقاصة يرفض انتقال أنطوى للزمالك مقابل ضم شيكابالا، والأهلى يرفض رحيل أحمد حمودى للدورى الكندى فى الصيف.

رسميا.. الإسماعيلى يفعل عقد شراء شيلونجو من سموحة لمدة 3 سنوات

نجح مسئولو الإسماعيلى بصفة رسمية فى إنهاء ملف الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم الفريق المعار من نادى سموحة بالحصول على خدماته نهائياً، عبر تفعيل بند الشراء من سموحة عقب سداد المبلغ المتفق عليه فى العقد.

الأهلى يرفض رحيل أحمد حمودى للدورى الكندى فى الصيف

أبلغ مسئولو النادى الأهلى أحمد حمودى، جناح الفريق، رفض رحيله لنادى فانكوفر وايت كابس الكندى، الذى أرسل عرضاً رسمياً لشرائه خلال الساعات الماضية، فى ظل وجود رغبة من اللاعب فى الرحيل بسبب عدم مشاركته بشكل منتظم مع الأهلى منذ تولى الأورجويانى مارتن لاسارتى المسئولية الفنية.

المقاصة يرفض انتقال أنطوى للزمالك مقابل ضم شيكابالا

رفض مسئولو المقاصة أن يدخل جون أنطوى فى صفقة تبادلية مع محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب نادى الزمالك أو أى لاعب آخر، خاصة بعد أن دخل مهاجم الفريق الفيومى فى حسابات القلعة البيضاء.

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الزمالك يستعين بسلاح "الترضية" لبقاء طارق حامد فى ميت عقبة

قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضي منصور التمسك ببقاء طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض في الموسم الجديد بعد تلقي اللاعب مفاوضات لضمه خلال الفترة الجارية من جانب عددا من الأندية الخليجية وعلي رأسها اتحاد جدة السعودي.

الزمالك يستعيد الدوليين الليلة فى أول مران بعد معسكر قبرص

يستأنف الزمالك تدريباته اليوم علي ملعبه بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين عقب العودة من معسكر قبرص أول أمس السبت حيث سيبدأ الفريق من اليوم المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لخوص المباريات المتبقية له في الدوري أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من شهر يوليو الجارى على الترتيب.

الإسماعيلى يستقر على فسخ عقد الكاميرونى ميندوجا بالتراضى

أكد مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن إدارة ناديه قررت الاستغناء عن خدمات الكاميرونى كريستوفر ميندوجا مهاجم الفريق بشكل ودى بعد انتهاء إعارته لنادى الطائى السعودى فى ظل عدم الحاجة لجهوده فى الموسم الجديد.

إنبي يتلقى عرضًا بلجيكيا لقائد المنتخب الأولمبى

تلقى مجلس إدارة نادى إنبى، عرضًا بلجيكيًا من خلال أحد شركات التسويق لأسامة جلال، مدافع الفريق العائد للبترولى بعد انتهاء فترة إعارته لمصر المقاصة خلال الموسم الجارى.