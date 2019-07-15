شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز .. قائد محاربى الصحراء فى نهائى الكان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع رياض محرز نجم منتخب الجزائر ومانشستر سيتى الإنجليزى، خطف قلوب محبى وعشاق الأميرة الأفريقية بعدما قاد منتخب بلاده للتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 بالفوز 1/2 على نيجيريا، خلال المباراة التى جمعت المنتخبين على استاد القاهرة فى نصف نهائى بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 المقامة حاليا فى مصر.

و قدم محرز أداء قويا منذ انطلاق البطولة ونجح فى الحصول على العديد من الإشادات الواسعة من قبل الجماهير الجزائرية والأفريقية .

ونجح محرز فى تسجيل هدف الفوز لفريقه فى الوقت القاتل من عمر اللقاء، ليحقق رقم تاريخى، حيث حمل هدفه الرقم 100 فى تاريخ البطولة الحالية بعدما تم تسجيل 99 هدفا قبل هدفه.

ويلتقى منتخب الجزائر مع نظيره السنغالى فى نهائى كأس أمم أفريقيا 2019 فى المباراة التى تجمعهما الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

و يرصد الخليج 365 لقطات للنجم الجزائر محرز الذى يعول عليه جماهير الجزائر أمال عريضه فى التتويج بلقب الكان 2019 فى الصور التالية :



رياضى محرز



رياض محرز

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رياض محرز



رياضى محرز



رياض محرز



رياض محرز