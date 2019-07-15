شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتدرب على فترتين حتى نهاية المعسكر الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة خوض اللاعبين التدريبات اليومية على فترتين صباحية ومسائية، حتى نهاية المعسكر الأول الذى يختتم في نهاية الأسبوع الجاري.

وتعتمد الفترة الصباحية على تدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال الفرنسى، فيما تعتمد الفترة المسائية على الجمل الفنية التدريب بالكرة تحت اشراف الجهاز الفني للفريق.

ويخوض فريق مصر المقاصة تدريباته على أحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوى، وذلك قبل الدخول في المعسكر الثانى الذى سيخوضه الفريق فى الإسكندرية، يتخلله مباريات ودية متدرجة المستوى.

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كان مصر المقاصة قد نجح في ضم أودو موسيس مهاجم حرس الحدود وخالد أتشوا لاعب منتخب أوغندا خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما عاد اسلام جابر لاعب الفريق الفيومي إلى المقاصة بعد انتهاء فترة اعارته إلى الداخلية .