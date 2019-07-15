شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك برفقة الثنائى محمود حسن تريزيجيه وكريم حافظ، لاعبى قاسم باشا التركى، على هامش تواجده فى تركيا للتفاوض مع عدد من الأندية التركية للانضمام إلى أحدها خلال الفترة الجارية.

وأصبح من المؤكد غياب محمود عبد المنعم "كهربا"، صانع ألعاب الزمالك، عن مباريات الأبيض المتبقية فى مسابقة الدورى الممتاز، حيث يتبقى للفريق 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى لحسم اللقب، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر الجدول برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على الدرع هذا الموسم.

ويطالب كهربا، الذى غادر إلى تركيا تمهيدًا للتوقيع لأحد الأندية التركية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بفسخ عقده مع الزمالك بداعى أن العقد الجديد غير صحيح بعد اعتماده من جانب اتحاد الكرة عقب الموعد القانونى، وفقًا لتأكيدات اللاعب ووالده، ولكن يؤكد مسئولو الزمالك عدم صحة ذلك، وأن العقد معتمد من الجبلاية وممتد لسنوات قادمة، وفقاً للموجود بشكل رسمى فى سجل اتحاد الكرة.