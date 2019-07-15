شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يتابع معسكر بيراميدز فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حسام البدري، رئيس إدارة الكرة بنادى بيراميدز، على زيارة معسكر الفريق فى الإسكندرية، استعدادا لخوض مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية وإكمال لقاءات بطولة كأس مصر والإعداد للموسم الجديد.

وشاهد البدري مع اللاعبين، مباراة الجزائر ونيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية وتناول معهم العشاء، ويبقى الكابتن حسام البدري مع الفريق في معسكره بالإسكندرية حتى نهايته المقرر له يوم الأربعاء المقبل.

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ويضم بيراميدز بين صفوفه 5 لاعبين دوليين وهم أحمد الشناوى وعمر جابر ونبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور وعبد الله السعيد، بجانب أحمد علي الوافد الجديد من المقاولون العرب.

ويستعد فريق بيراميدز لخوض أول مشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية مع بداية شهر أغسطس بجانب استئناف مباريات كأس مصر والإعداد للموسم المحلي الجديد.

وكان بيراميدز قد تعاقد مع الفرنسى ديسابر المدير الفنى لمنتخب أوغندا لقيادة الفريق فى الموسم الجديد بعد رحيل رامون دياز.