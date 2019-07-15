شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السلة يستقبل المنتخب بمطار القاهرة بعد التتويج بكأس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة اتحاد السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، استقبال بعثة منتخب الناشئين تحت 16 سنة فى المطار خلال عودتهم من بتسوانا، بعد التتويج بكأس البطولة الأفريقية.

وتوج منتخب ناشئى السلة بالبطولة الأفريقية للمرة الرابعة فى تاريخ اللعبة، بعد الفوز على مالى فى نهائى البطولة التى أقيمت بالرأس الأخضر، كما تأهل إلى كأس العالم 2020 التى تقام ببلغاريا.

ومن المقرر أن يستقبل البعثة فى المطار كل من مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد، ومحمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد، بالإضافة إلى عمرو مصيلحى رئيس لجنة المنتخبات، ووائل لطفى مدير العلاقات العامة، ومدير المنتخبات.

وتضم قائمة المنتخب المشارك فى البطولة كلا من: "محمود وليد وأسر جودة ومؤمن طارق خيرى وأحمد ياسر وعمر سعد وبلال عبد المطلب وكريم وليد وعلى أحمد وعبد الله ناصر ومحمد على".