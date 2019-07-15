شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالجبلاية: لا يشترط إرسال محضر العمومية الطارئة للفيفا لإلغاء بند الـ8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر مصدر مسئول باتحاد الكرة مفاجأة جديدة بشأن بند الـ8 سنوات فى لائحة اتحاد الكرة، بعد الأنباء التى ترددت حول استمرار البند رغم الجمعية العمومية الطارئة للجبلاية وإلغاء بند الـ8 سنوات.

وقال المصدر، إن لائحة اتحاد الكرة بها بند ينص على اعتماد تعديلات اللائحة بمجرد اكتمال النصاب القانونى للجمعية والموافقة على التعديلات، لافتا إلى أن مسألة إرسال المحضر لوزارة الرياضة أو اللجنة الأولمبية أو الفيفا هو إجراء إدارى، وفى حال عدم قيام اتحاد الكرة به يعتبر خطا إجرائيا لا يلغى الجمعية العمومية ولا التعديلات الخاصة بها.

وأضاف المصدر أن بند الـ8 سنوات تم إلغاؤه من لائحة اتحاد الكرة، وفقا للإجراءات التى تمت، حيث حصل اتحاد الكرة علي موافقة من الفيفا واللجنة الأولمبية والوزارة قبل الدعوة للجمعية الطارئة وإجراء التعديلات، موضحا أن التعديلات تم اعتمادها بعد اكتمال النصاب القانونى والموافقة عليها من الجمعية.

يذكر أن هناك 4 أعضاء بالجبلاية ينطبق عليهم بند الـ8 سنوات هم أحمد مجاهد وعصام عبد الفتاح وخالد لطيف وسيف زاهر.