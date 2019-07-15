تقرير.. هل تقضي الجزائر على أسطورة ملعب الرعب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يتصادف تاريخ افتتاح استاد القاهرة الدولي، والذي يرجع لشهر يوليو عام 1960 مع المباراة النهاية لكأس الأمم الأفريقية 2019، والمقرر لها 19 يوليو، حيث سيواجه منتخب الجزائر نظيره السنغالي، للفوز بالبطولة التي تقام لأول مرة بتواجد 24 منتخب.

وتحدد رسميًا طرفي النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما تأهل المنتخب السنغالي على حساب نظيره التونسي، والمنتخب الجزائري بتخطيه عقبة المنتخب النيجيري.

طرفا النهائي، كان قد تواجها قبل ذلك في دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2019، حيث فاز منتخب الجزائر على السنغال بهدف دون رد.

ملعب القاهرة، الذي ظل عنوانا للرعب لجميع المنتخبات والفرق الأفريقية، ربما يكون على موعد مع فصل جديد يكتب فيه عنوان اخر بأيدي محاربي الصحراء، لو قدر لهم وفازوا بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019 على حساب السنغال.

ستاد الرعب الذي اطلق على ملعب القاهرة قبل سنوات، شهد على تتويج منتخب مصر والفرق المصرية في العديد من المنافسات الأفريقية، لصبح صعب المنال لباقي فرق القارة السمراء، لكنه بعد الأيام سيحتصن المباراة النهائية لأمم أفريقيا، وفي حالة انتزاع اللقب من قلب القاهرة سيخلد هذه الحدث لسنوات.

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قبل أمم أفريقيا 2019 ، لعب منتخب الجزائر في ستاد القاهرة 5 مواجهات أمام المنتخب المصري خسر منها 4 مباريات وتعادل في لقاء وحيد ما بين تصفيات أمم أفريقيا وتصفيات كأس عالم.

سنة 1973 خسرت الجزائر من مصر بملعب القاهرة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لعام 1974، وفي عام 1989 خسرت الجزائر في ملعب القاهرة أمام منتخب مصر بتصفيات كأس العالم 1990 بهدف لحسام حسن.

وجاء التعادل بين منتخب مصر والجزائر في عام 1995 بملعب القاهرة، بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 1996، ليعود منتخب الجزائر ويخسر في عام 2001 من منتخب مصر بنتيجة 5-2 في ملعب القاهرة

في عام 2009 خسر منتخب الجزائر في ملعب القاهرة امام مصر بهدفين دون رد بتصفيات كأس العالم 2010.

أما المباراة الوحيدة التي فاز خلالها منتخب الجزائر في ملعب القاهرة كانت في بطولة أمم أفريقيا 2019، بعد التغلب على نيجيريا بهدفين لهدف.