الاتحاد المغربي ينفى استقالة المدرب رينار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، الأخبار التي تم تداولها بشأن تقديم هيرفي رينار استقالته من تدريب المنتخب المغربي.

وأكد الاتحاد المغربي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد عقد لقاءين يومي الأحد والاثنين مع السيد هيرفي رينار لتقييم مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم بمصر.

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وشهد اجتماع لقجع ورينار الحديث حول المشاركات المستقبلية للمنتخب المغربي، واتفقا على عقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة.

وكانت قناة الرياضية المغربية أعلنت منذ ساعات عن رحيل الفرنسي رينار من تدريب المنتخب المغربي بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية 2019.

وودع المنتخب المغربي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من دور الـ 16 بالبطولة الأفريقية على يد بنين.