صورة.. كهربا رفقة تريزيجيه وكريم حافظ في تركيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365
ظهر محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك، برفقة الثنائى محمود حسن تريزيجيه وكريم حافظ لاعبى قاسم باشا التركي، خلال تواجده فى تركيا من أجل التفاوض مع عدد من الأندية التركية للانضمام إلى أحدها خلال الفترة الجارية.
ونشر كهربا صورة تجمعه برفقه تريزيجيه وكريم حافظ لاعبى قاسم باشا على حسابه الشخصي على موقع "انستجرام".
وذكرت العديد من التقارير الصحفية التركية، أن كهربا على أعتاب الانتقال لنادي دينيزليسبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ويغيب كهربا صانع ألعاب الزمالك، عن تدريبات الفريق في ظل رغبته في الرحيل عن الزمالك.
ويطالب كهربا بفسخ عقده مع الزمالك، بداعى أن العقد الجديد غير صحيح بعد اعتماده من جانب اتحاد الكرة عقب الموعد القانونى، وفقًا لتأكيدات اللاعب ووالده، ولكن الزمالك يؤكد أن العقد معتمد من الجبلاية وممتد لثلاثة مواسم قادمة.
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