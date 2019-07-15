صفقة بيراميدز الجديدة.. رفضه الأهلي.. أثار الجدل فى السعودية.. ودافع عنه شقيق مالك شيفيلد الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

انتزع أحمد علي كامل مهاجم المقاولون العرب متصدر جدول ترتيب الهدافين فى الموسم الحالي لبطولة الدوري الممتاز برصيد 18 هدفاً الأضواء من أقرانه ليتعاقد معه نادي بيراميدز بعد تسديد الشرط الجزائي لذئاب الجبل.

أحمد علي الذى أكمل عامه الـ33 فى نهاية مايو الماضي تألق بشكل لافت للنظر مع المقاولون العرب وتفوق على جميع المهاجمين فى الدوري وخاصة فى إنهاء الهجمات من داخل منطقة الجزاء ليقود فريقه السابق للمركز الخامس ببطولة الدوري الممتاز.

وعاني بيراميدز فى مركز المهاجم الصريح بسبب تواضع مستوى الإكوادوري جون سيفوانتي الذى خرج من تشكيل الفريق الأساسي، إضافة إلى عدم خبرة ناصر منسي فيما يغيب عمرو مرعي عن الفريق بسبب ظروف التجنيد ليبقي السوري عمر خربين المعار مع الهلال السعودي وحيداً فى هذا المركز.

من هو أحمد علي كامل؟

يبلغ من العمر 33 عاماً، من مواليد 21 مايو عام 1986، يصل طوله لـ181 سم، يلعب بقدمه اليمني، ويشغل مركز المهاجم الصريح.

بدأ علي مشواره الكروي في نادي غزل شبين وانتقل منه لإنبي مطلع موسم 2007-2008 لينضم إلى الفريق الأول تحت قيادة الألماني راينر تسوبيل المدير الفني الأسبق للأهلي.

وفشل علي فى الحصول على فرصته لوجود، مجدي عبدالعاطي وعمرو زكي ورضا متولي الثلاثي الهجومي لإنبي لينتقل إلى نادي بترول أسيوط يناير 2008 بناء على رغبة محمد عامر المدير الفني للأخير.

قدم نفسه بشكل جيد مع بترول أسيوط فى فترة الإعارة بالدرجة الأولي ليستمر مع الفريق موسم 2008-2009 على سبيل الانتقال النهائي بعد صعود فريقه للدوري الممتاز ورفض تسوبيل بقاءه مع إنبي إلا أنه تعرض للإصابة فى وتر أكيليس ليغيب عن فريقه وينتزع منه النيجيري هنري أكيلي قيادة هجوم الفريق البترولي.

عاد أحمد علي النصف الثاني من الموسم وقدم أداء رائعاً أمام الإسماعيلي فى المباراة التى أقيمت بينهما فى نهاية مارس 2009، ورغم هزيمة فريقه بهدف نظيف فإن هذه المباراة كانت سبباً فى الانتقال إلي الدراويش في الموسم التالي.

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استمر علي مع الإسماعيلي من 2009 وحتى 2013 وسجل خلال 81 مباراة خاضها مع الفريق 23 هدفاً وصنع 4 فى 4 مواسم.

محطة خليجية مثيرة للجدل.

انتقل علي بعد ثورة يناير إلى الهلال السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 3 ملايين جنيه ليتعرض إلي انتقادات من جماهير الزعيم السعودي بسبب صيامه عن التهديف فى البداية.

ودافع عبدالرحمن بن مساعد رئيس الهلال فى هذا الوقت وشقيق عبدالله بن مساعد مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي بعد أن بدأ فى تسجيل الأهداف ووصفه بـ"الصفقة الرابحة" ليسهم مع الزعيم فى الفوز بالثنائية المحلية، الدوري وكأس ولي العهد السعودي بعد ما سجل 5 أهداف وصنع 6 فى أقل من 6 أشهر.

المحطة الأبرز فى تاريخ علي بعد تجربة الهلال كانت انتقاله إلى الزمالك بعد أن اشتراه الأخير قبل 6 أشهر من نهاية عقده مقابل 2.5 مليون جنيه ليلعب مع الأبيض خلال موسمين 53 مباراة سجل فيها 19 وصنع هدفا وفاز ببطولتين لكأس مصر، إضافة إلي الدوري موسم 2014-2015.

رحل علي فى 2015 إلى نادي وادي دجلة فى أسوأ محطاته الكروية التى لم تستمر ليتحرك المهاجم الدولي إلى نادي المقاولون العرب الذى شهد أكثر فترة استقرار له مع نادٍ محلي وانعكست على صعيد الأرقام.

ولعب علي مع المقاولون من عام 2016 وحتى الآن 103 مباراة سجل فيها 42 هدفاً وصنع 11 فيما انضم اللاعب على فترات لمنتخب مصر تحت قيادة حسن شحاتة ولعب معه 10 مباريات سجل فيها 4 أهداف نصفها فى دورة حوض النيل 2011 الودية الذي توج بلقب البطولة ومؤخراً لعب مع الفراعنة ببطولة الأمم الأفريقية 2019 ولم يصنع أو يسجل.

ولعب علي بشكل إجمالي طوال مشواره الكروي 230 مباراة سجل فيها 73 هدفا وصنع 18 وتعرض للإنذار 23 مرة فيما طرد ثلاث مرات بثلاثة قمصان مختلفة، أمام الأهلي وهو يلعب فى بترول أسيوط وأمام الزمالك وهو يلعب فى دجلة وأمام المصري وهو يلعب مع المقاولون العرب.