رحيل "الدبابة" ومصير غامض لـ 4 نجوم .. الترجي فى خطر قبل إعادة نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أثار النجم الجزائري يوسف بلايلي لاعب الترجي التونسي، التكهنات حول مستقبله، بعد أن ألمح في تصريحات صحفية ترحيبه باللعب في أحد الأندية المصرية.

وانتهى عقد البلايلي مع بطل دوري أبطال أفريقيا خلال هذا الموسم، ولم يتوصل الطرفان إلى حل حتى الآن.

بلايلي مثله مثل عدد من لاعبي الترجي، الذين أصبحوا على أعتاب الخروج من الفريق التونسي، حيث يمتلك فريق "الدم والذهب" 3 لاعبين غيره انتهت عقودهم مع الفريق وفي انتظار الخروج المجاني.

ويواجه الترجي أزمة بإقتراب رحيل نجومه قبل إعادة دوري أبطال أفريقيا مع الوداد المغربي، بعد إقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإعادته بعد أزمة "الفار".

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز اللاعبين الذين أصبحوا على أعتاب مغادرة فريق "باب سويقة" خلال هذا الصيف:

فرانك كوم

رحل الكاميروني فرانك كوم لاعب خط وسط الترجي بعد أن كان متبقياً في عقده عاماً واحداً على الرحيل المجاني من الفريق.

وانتقل كوم الملقب بـ"الدبابة" إلى نادي الريان القطري خلال هذا الصيف، بمبلغ 3.16 مليون يورو تقريبا.

يوسف بلايلي

يعتبر يوسف بلايلي صاحب هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أفريقيا في شباك الوداد هذا الموسم، أبرز اللاعبين الذين أوشكوا على مغادرة نادي الترجي التونسي.

وألمح بلايلي الذي وصل بمنتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، بأنه يرحب للعب في أحد الأندية المصرية بعد انتهاء عقده مع ناديه التونسي.

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سعد بقير

يعتبر بقير هو ثاني اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق التونسي بعد انتهاء عقده خلال هذا العام.

وانتقل بقير إلى نادي أبها السعودي الصاعد حديثا لدوري المحترفين السعودي بعقد يمتد حتى عام 2021.

سامح الدربالي

يعتبر الدربالي أحد اللاعبين الذين بإمكانهم مغادرة الترجي بعد قضاء 13 عاماً في صفوف النادي التونسي.

وتتضارب الأنباء في تونس، حول عرض الترجي لعقد يمتد لمدة موسم آخر من أجل الدربالي البالغ من العمر 32 عامًا، أو اقتراب رحيله لأحد الأندية السعودية خلال الفترة القادمة.

أيمن بن محمد

يستطيع الظهير الأيسر أيمن بن محمد الانتقال مجانًا في الصيف الحالي بعد نهاية عقده مع فريق "الدم والذهب".

ويعتبر نادي الزمالك الأقرب لضم النجم التونسي بعد انتهاء عقده مع الترجي، في ظل حاجة الفريق الأبيض لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

وقالت تقارير صحفية تونسية إن الدولي التونسي فرجاني ساسي تواصل مع لاعب دولى بمنتخب بلاده من أجل انتقاله لنادي الزمالك.

غيلان الشعلالي

الشعلالي نجم آخر من نجوم الفريق التونسي على أعتاب الخروج من بوابة الترجي بعد خمسة مواسم قضاها داخل فريق الترجي.

وأشارت تقارير صحفية تونسية إلى أن الشعلالي قرر عدم تجديد عقده مع بطل أفريقيا، واختار خوض تجربة خارج بلاده، قد تكون في الدوري السعودي.