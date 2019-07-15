الكاف يخطر الزمالك بموعد تسليم مكافآت التتويج بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365 أخطر مسؤولو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم إدارة نادي الزمالك، بموعد الحصول على مكافآت التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية التي فاز بها الزمالك في نسختها الأخيرة. وأخطر مسئولو الكاف إدارة الزمالك بالحصول على مكافآت التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية بعد انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر. Advertisements واستفسر مجلس إدارة الزمالك من مسئولي الكاف عن موعد الحصول على مكافأة التتويج بالكونفدرالية بعدما تأخر الكاف في إرسالها للنادى الأبيض خلال الفترة الماضية. وكان الزمالك قد فار على نهضة بركان المغربي في نهائي البطولة بركلات الترجيح. ويستعد الفريق الأبيض حاليا لاستئناف مسابقة الدوري ويتبقى للفريق ثلاث مواجهات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.

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