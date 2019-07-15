صورة .. رئيس نادي إنبي يحضر مران فريق الكرة

حضر المهندس علاء خشب رئيس مجلس إدارة نادى إنبي مران الفريق الاول الكروي بالنادى في اطار فترة الاعداد للموسم الجديد. الاعداد للموسم الجديد. وطالب خشب من اللاعبين التركيز وبذل اقصى الجهد ليحقق الفريق مركزا متقدما مع بداية الموسم والابتعاد عن سيناريو الموسم الحالي والذى نجا فيه الفريق البترولي بصعوبة من معركة البقاء بالدوري الممتاز. الفريق مركزا متقدما مع بداية الموسم والابتعاد عن سيناريو الموسم الحالي والذى نجا فيه الفريق البترولي بصعوبة من معركة البقاء بالدوري الممتاز.

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