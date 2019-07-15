شاهد.. كهربا ينشر صورة له مع تريزيجيه وكريم حافظ

نشر محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الزمالك، صورة تجمعه مع محمود حسن تريزيجية وكريم حافظ لاعبي فريق قاسم باشا التركي. التركي. يأتي ذلك عقب أيام من سفر كهربا متجها إلى تركيا من أجل إتمام انتقاله لأحد الأندية بالدوري التركي. انتقاله لأحد الأندية بالدوري التركي. وأكدت تقارير صحفية تركية أن نادي دينزلي التركي الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز مهتم بضم الجناح المصري كهربا، واقترب بشدة من التوقيع معه.

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