بالصور..شباب وفتيات أسوان يفوزن بألعاب تنس الطاولة والتايكوندو بالأسكندرية

شارك شباب وفتيات محافظة أسوان، في ألعاب تنس الطاولة والتايكوندو، بمحافظة الاسكندرية، خلال لقاءات المجمعة لمشروع الموهبة والبطل الأولمبي خلال الفترة من ١٢ حتي ١٥ كن الشهر الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وقد تم تنفيذ تلك اللقاءات الفنية علي مستوي الجمهورية.

فازت حبيبة محمد عبد الله، وزن29بنات، المركز الثاني، وشروق ياسر محمود وزن 33بنات بالمركز الثاني ايضا، بينما وزن 47بنات فازت اللاعبة نور حسين علاء بالمركز الأول، ووزن 61مركز ثاني اللاعبة هنا زغلول أبو الحمد.

وفاز محمد إبراهيم محمد، وزن فوق 65بالمركز

ثالث، وايهاب محمد فاز بالمركز الأول في وزن 57، بينما فاز بالمركز الثالث اللاعب مصطفي محمود محمد في وزن 33ولاد، وفي وزن 53 اولاد ففاز بالمركز ثالث اللاعب عبد الرحمن احمد حسنينوفي لعبة تنس الطاولة، وفازت بالمركز ثانى منه الله ايمن سعد، وفي المركز الثالث همس عماد الدين، وحصل اللاعبة سجي أسامة محمد بالمركز الخامس.



