إحالة العاملين بمراكز شباب المنوفية والقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

قامت وزارة الشباب والرياضة بإحالة المدير التنفيذي والعاملين للتحقيق بالشئون القانونية بمراكز شباب ( قورص – الفرعونية – رملة الأنجب – دروة – كفر صراوة ) التابعة لإدارة أشمون محافظة المنوفية، وذلك بعد أن وجدت لجنة المتابعة الميدانية بعض مراكز الشباب مغلقة بالإضافة إلى عدم تواجد العاملين بتلك المراكز أثناء توقيتات العمل الرسمية،

وعدم انتظام التسجيل في السجلات والدفاتر المالية ووجود أصول غير مستغلة بتلك المراكز .

وفي محافظة القليوبية، قررت الوزارة إحالة المدير التنفيذي والعاملين بمراكز شباب ( الحسانية – شبرا هارس – قرقشندة – أجهور الكبرى – كفر الجمال – منشأة الأهالي – الخرقانية

والاخميين – أبو الغيط ) لعدم تواجد العاملين بتلك المراكز أثناء توقيتات العمل الرسمية وعدم أداء واجبات العمل المنوط لهم وكذلك بعض المراكز وجدت مغلقة، بالإضافة إلي الإهمال الذي شاهدته اللجنة في النظافة العامة .

ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة من أجل تقييم الأداء بمراكز الشباب من أجل تقديم وتطوير الخدمات لدى المواطنين والأعضاء المترددين على المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية .